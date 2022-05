"Zou mooi einde zijn": Delfine Persoon droomt van titelkamp

Delfine Persoon is terug van haar avontuur in Abu Dhabi. Na het hele welles-nietes-gedoe rond de kamp, is ze vooral tevreden met haar prestatie.

"Toen ze 's morgens zeiden dat het niet doorging, was ik al een Red Bull gaan halen en een Snickers en een zak snoep," beschrijft Delfine Persoon het moment na het slecht nieuws vorige week. "Ik had net die snicker op en was aan mijn tweede Red Bull begonnen toen mijn trainer Filiep een telefoon kreeg, om te zeggen dat de kamp toch doorging. Hopla, Red Bull aan de kant, we zijn hier aan het zondigen. Dat zal niet goed zijn."

De kamp was slopend. Met pas op het einde de duidelijkheid dat Persoon voordeel had. Met een scheur in haar biceps ook. Maar het doel is wel binnen: een kamp om de WBC-titel lonkt. "Deze morgen hebben we ook een telefoon gekregen, dat we effectief officiële uitdager zijn en dat Alice Baumgartner, de WBC-kampioene, niet langs ons heen kan. We weten wel van de organisator dat hij van plan is om in oktober weer in te richten en dat hij wel geïnteresseerd is om ons terug op het programma te zetten. Vermoedelijk ook terug in Dubai."

Mooi carrièreslot

"Dat zou een hele mooie afsluiter zijn. Toch zeker om ervoor te gaan. Natuurlijk, je moet winnen. Dat moet dan ook nog lukken. Maar het zou mooi zijn om dat ook nog mee te nemen."

