Zotte Maandag zet Pittem op zijn kop

In Pittem wordt traditioneel Zotte Maandag gevierd, zeg maar carnaval in volle zomer. En dat lokt elk jaar duizenden feestvierders.

Zotte Maandag is het sluitstuk van de Sint-Godelievekermis, met onder meer een jaarmarkt, een zottekesworp en als hoogtepunt trekt een feeststoet door de straten. Dat alles onder het goedkeurend oog van de deken van de Sint-Elooisgilde, zeg maar de prins-carnaval van Pittem. Deken is Marc Ballekens, directeur van een bedrijf dat zaaigranen maakt voor de land- en tuinbouw. Hij is de centrale figuur van dag.

Elk jaar zakt ook een bekende Vlaming af naar Pittem, die eer gaat dit keer naar Eline De Munck, ook bekend van haar eigen brillenmerk.Voor het eerst was er ook de verkiezing van de zotte Treze en de zotte Keirl, de jongste zotkapjes van Pittem.