Zotte Maandag, carnaval in de zomer, met een actuele knipoog

Een carnavalstoet in de zomer, daarvoor moet je op Zotte Maandag in Pittem zijn. Haast elke KLJ-groep uit Midden-West-Vlaanderen maakt er zijn kar in de stoet. Met een knipoog naar de actualiteit.

Putje zomer gaat het erin Pittem heet aan toe. En dat heeft niet alleen met Zotte Maandag te maken. De afgesprongen fusie met Tielt en Meulebeke kan niet ontbreken tijdens de stoet. Burgemeester Fraeyman is er gerust op: "Ik heb al een aantal gasten verkleed gezien. Ik heb al een surrogaat burgemeester gezien. U bent er niet bang voor? Neen, we hebben een beslissing genomen, in eer en geweten. En we zijn nog altijd goede vrienden."

Ook de Westhoekwolf en Zuhal Demir passeren de revue

Actualiteit is, tussen de vele KLJ-groepen, altijd aanwezig. De wolf speelt zijn rol, en ook Minister Demir is er - op een Pittemse manier - bij. Jonge landbouwers roeren zich hier: "Jullie zijn boos? Ja, het is onterecht, alle kritiek die we krijgen. Vandaar dit protest. We gaan plezier maken. Maar het is de bedoeling de mensen op te roepen er meer aan te denken."

Rik Verheye eregast

Zotte Maandag, dat is toch vooral een carnavalstoet in de zomer. Met, in Pittem, elk jaar een eregast. In een haalbare rol. Rik Verheye: "Gewoon aanwezig zijn en het over mij heen laten komen. Ik kreeg een programmatie door maar ik heb die bewust niet bekeken. Bewust. Omdat ik dacht dat het wel leuk was, to go with the flow. Wat heb ik gedaan? Meegelopen in een fanfare. En een trommel overgenomen, omdat ik dat altijd al eens wilde doen."