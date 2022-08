Het is de laatste dag van de zomervakantie en morgen begint het nieuwe schooljaar. Een bijzonder moment dat moet gevierd worden.

In Diksmuide deden ze dat met een groot feest vol activiteiten voor kinderen. 'Zot Zomerslot' is al van de eerste editie een schot in de roos. Bijna 300 kinderen speelden mee.

"We hebben creatieve workshops, spelelementen, sport, koken, voor elk wat wils en voor elke leeftijd een aanbod", klinkt het.

Gemeentebesturen organiseren heel veel om kinderen in de vakantie een zinvolle tijd aan te bieden. Diksmuide wil op dat budget volgend jaar alvast helemaal niet besparen.