Zorgpersoneel woonzorggroep GVO fietst voor goede doel

Met de fietstochten wil de woonzorggroep zich als werkgever in de kijker plaatsen. In alle woonzorgcentra staan vacatures open en die raken moeilijk ingevuld. Sportieve mensen komen en gaan aan het Sint-Vincentius woonzorgcentrum in Kortrijk, één van de 10 woonzorgcentra van het netwerk GVO. Onder hen veel mensen die in de zorg werken en vandaag op de fiets springen voor een tocht van 50 kilometer of meer langs de woonzorgcentra.

Opendeurdag

En terwijl het zorgpeloton West-Vlaanderen doorkruist, houden de tien woonzorgcentra een opendeurdag. Iedereen kan vandaag even binnen kijken. Het woonzorgnetwerk GVO hoopt op die manier nieuwe mensen aan te trekken, zorg- en keukenpersoneel, maar ook technici.

Goed doel

De opbrengst van de fietstochten door West-Vlaanderen gaat naar de Alzheimer Liga voor mensen met dementie. 60 deelnemers gaan voor de 200 kilometer, een omloop dwars door West-Vlaanderen via Kortrijk, Veurne, Oostende een Tielt.