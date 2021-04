Zorgorganisaties vallen in de prijzen

Een aantal West-Vlaamse zorgorganisaties zijn gisteravond in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de awards van de Zorgwerkgever van het Jaar.

Met de uitreiking van de awards werden tien zorgorganisaties en persoonlijkheden uit de zorgsector beloond voor hun goede werk. Al draait het niet alleen om de winnaars, benadrukt Sam Baro van het organiserend vakblad ZORG Magazine. “Het voornaamste doel van de uitreiking van deze 10 awards is om de sector in zijn totaliteit uitgebreid in de bloemetjes te zetten".

De hoofdprijs, de award Zorgwerkgever van het Jaar, werd veroverd door het Zorgbedrijf Meetjesland uit Sleidinge. Maar Kotee van (Motena) uit Roeselare won de award in de categorie thuiszorgorganisatie van het jaar. Woonzorggroep GVO in Kortrijk kreeg de award voor beste externe marketing van het jaar, en De Steuntelefoon van Motena uit Roeselare won de prijs voor beste intern project van het jaar.