"Zorgkundigen hebben snel tests en opleiding nodig"

De situatie in de assistentiewoningen bewijst nog maar eens dat, naast de ziekenhuizen, vooral de ouderenzorg in de vuurlinie blijft liggen.

Zorgkundigen in woonzorgcentra roeien met te kleine riempjes. Ondanks de 11.000 aangekondigde testkits is er nog veel meer nodig: meer testen, meer opleiding en allemaal snel. Het is het pleidooi van Paul Cappelier, van de Belgische federatie voor zorgkundigen.

Basisopleiding

De 241 doden de voorbije dagen in woonzorgcentra hakt er in bij Paul Cappelier, de voorzitter van de federatie van zorgkundigen. "Dat er nu 11.000 tests komen voor woonzorgcentra is goed, maar ook enkel een begin," zegt hij. Zowel voor zorgkundigen in assistentiewoningen als in woonzorgcentra zijn niet enkel tests en beschermingsmateriaal belangrijk. Ook de juiste basisopleiding blijft een probleem.