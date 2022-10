Zorgen om organisatie Wintergloed, burgemeester stelt gerust: "gaat door in volle glorie"

Er is onrust over het evenement Wintergloed in Brugge. Het bedrijf dat het voor de stad organiseert zit in moeilijkheden, weet N-VA-gemeenteraadslid Geert Van Tieghem. Maar burgemeester De fauw stelt gerust.

Het bedrijf Act Lighting Design zit sinds juni in een gerechtelijke reorganisatie, en was tot vorige week beschermd tegen zijn schuldeisers. Volgens N-VA heeft het bedrijf ook al een tijd veel onderaannemers niet meer betaald.

"Op glad ijs"

"De stad begeeft zich op glad ijs door voor zo'n partner te kiezen," zegt Geert Van Tieghem van N-VA. "Er bestaan veel betere alternatieven. Zo kan men wel eens op de blaren zitten, wat bijzonder jammer zou zijn. (lees verder onder de foto)

De fractie van N-VA heeft een schriftelijke vraag ingediend aan het schepencollege. De partij wil graag weten welke impact dat heeft op de editie van Wintergloed dit jaar, en of de stad eigenlijk wel op de hoogte was, of dat het stadsbestuur dat niet gescreend had.

Reactie burgemeester Dirk De fauw

"De stad is op de hoogte van de situatie bij het bedrijf," zegt burgemeester Dirk De fauw. "We beveiligen ons daartegen voor het geld voor de leveranciers voorlopig op een derdenrekening te bewaren. Hoe dan ook gaat Wintergloed in volle glorie door."

De opbouw van Wintergloed en de wintersfeer in Brugge start over drie weken. "We verwachten 1,2 miljoen bezoekers in onze stad. Dus we gaan wel besparen maar tegelijk willen we ook investeren in sfeer en gezelligheid. Dat doen ze met zoveel mogelijk energiezuinig LED-licht, en voor het derde jaar komt er een kunstijsschaatsbaan.

Lees ook: