Zorgen brexit blijven voor ondernemers ondanks voorbereiding

Misschien vallen de komende maanden nog verrassingen in de lucht, maar belangrijk voor de gemoedsrust is dat de West-Vlaamse ondernemers nu duidelijkheid hebben over de Brexit.

Stuk van onrust weg

Morgen zijn de Britten weg, maar dan verandert er eigenlijk nog niets. De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over handelsbetrekkingen moeten nog beginnen. En dat neemt al een stuk van de ongerustheid weg bij de West-Vlaamse ondernemers in de textiel en de voeding.

"We denken dat we ons huiswerk gemaakt hebben, processen geautomatiseerd, heel wat aanpassingen in onze organisatie", zegt Kristof Wallays van aardappelverwerkend bedrijf Agristo.

"In zekere zin hebben we er veel tijd en energie in gestopt. We zijn er klaar voor. Ja, laat het nu maar gebeuren". Michel Soubry van pastafabrikant Soubry: "Wij verwachten voor voedingsproducten niet zoveel invoerheffingen, om dat Engeland deficitair is. Zij moeten veel voeding invoeren. En als ze daar heffingen opleggen, dan gaat er inflatie ontstaan en dat is het laatste wat zij kunnen gebruiken."

(lees verder onder de foto)

Zekerheid belangrijk

De Brexit is een feit. Mogelijk komen er extra douaneformaliteiten, administratie en andere normen, maar er komt nu wel een einde aan de onzekerheid.

"Ik denk dat instabiliteit en onzekerheid het slechts is voor de economie. En dat is het grote gevaar. Nu hebben ze een beslissing genomen. Was het nu ja of neen, het doet er niet toe op het einde. Nu weet iedereen wat het is en kan men ernaar handelen", zegt Paul Renson van ventilatie- en zonweringsbedrijf Renson. Renson uit Waregem produceert ook in Maidstone, Groot-Brittannië.

De meeste West-Vlaamse exporteurs en producenten zijn al 2 jaar of langer met de voorbereiding bezig.

Matthieu Mottrie van Creax: "Een deel van onze activiteiten is ook in Groot-Brittannië. Al is het maar het reizen, het praktische en zo, het zal allemaal veel complexer worden. We hebben daar toch wel op geanticipeerd en we zijn vooral de dialoog aangegaan met onze klanten.om de voelen welke impact het zal hebben op onze business. "

Harde brexit: 10.000 West-Vlaamse banen bedreigd

Maar als het op 1 januari 2021 een harde Brexit wordt, dan kan het West-Vlaanderen alsnog 10.000 banen kosten.

"Vroeg of lat zal de handel zich wel herstellen, maar als de harde Brexit er zou komen, zal dat in eerste instantie banenverlies opleveren en zal dat pijnlijk zijn voor onze provincie", besluit Lieven Danneels van Voka West-Vlaanderen.