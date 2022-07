Zorgeloos genieten in een sprookjessfeer op Hap Festival

Het foodtruckfestival HAP is dit weekend te vinden in het Sint-Sebastiaanspark in Roeselare. De toegang is gratis. In de talrijke foodtrucks kan je lekkere gerechtjes proeven. Bij het eten hoort natuurlijk een verrukkelijk glaasje wijn of een verfrissende cocktail. Wie houdt van een speciaal biertje kan hier ook zeker terecht!

Tafelen in een sprookjessfeer

Als bezoeker van HAP word je ondergedompeld in een magische sfeer. De ideale plaats om je werkweek af te sluiten en het weekend in te zetten met vrienden of familie.

HAP is meer dan eten. Het is een totaalbeleving voor jong en oud. Op de picknickbanken onder de sfeerlichten kan je genieten van iets lekkers terwijl de kids zich amuseren op het springkasteel.

Voor elk wat wils

De foodtruckers brengen ons in één hap naar Thailand of Amerika. Hou je het liever lokaal dan zijn de vers gesneden frietjes iets voor jou! Iedereen vindt op HAP iets dat zich kan bekoren. Een Thaïse kipsaté, churro's, calamares, nacho's, pokebowl en ik kan zo wel nog eventjes doorgaan met al dat lekkers uit de foodtrucks.

De grote eter grijpt naar een stevige hamburger of een portie nacho's. De kleinste zoetebekjes gaan voor een frozen yoghurt, een pannenkoek of toch een wafel op een stokje? Als je niet kan kiezen dan proef je het toch gewoon allemaal!

Smaakt dit naar meer? HAP Foodtruckfestival kan je deze zomer nog vinden in Ieper en Nieuwpoort.

Gallerij