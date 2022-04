Zorgcentra krijgen subsidies voor energierenovaties

De energieprijzen schieten overal de hoogte in. Ook in woonzorgcentra vrezen bewoners voor stijgende dagprijzen. De Vlaamse regering wil met de klimaatsubisidie de toekomstige energiekost voor zorginstellingen verminderen.

Onder meer in Ter Deeve in Meulebeke investeert het OCMW 1,8 miljoen euro in energierenovaties waarvan 900 000 euro via Vlaamse subsidies. Dat bedrag kunnen zorginstellingen gebruiken voor warmtepompen, zonnepanelen of om beter te isoleren. Zo daalt niet alleen de energiefactuur, maar worden woonzorgcentra ook milieuvriendelijker.