Zorg voert actie voor meer personeel en hogere lonen

In de Sint-Jozefskliniek in Izegem bijvoorbeeld kwamen om halftien zo'n 100 medewerkers actie voeren aan de spoeddienst. Er waren ook acties in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper, OC Sint-Idesbald Roeselare, De Vleugels Klerken, Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke, WZC Samen en Sint-Andriesziekenhuis Tielt, WZC Marialove Heestert, AZ Delta Roeselare, AZ Damiaan Oostende en AZ Groeninge Kortrijk.

De christelijke vakbond ACV Puls organiseert de actiedag in de non-profitsector, die onder meer de ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvang en gehandicaptenzorg omvat. De socialistische bond BBTK spreidt zijn acties over de hele week.

'Tijd voor structurele steun'

Beide vakbonden eisen meer personeel en betere lonen. In de coronacrisis is de 'witte sector' in het centrum van de aandacht gekomen. De zorgsector draait overuren om de ongeziene gezondheidscrisis aan te pakken, wat meteen ook de onvrede deed heropflakkeren. Het personeel wil dat de vele steunbetuigingen van de voorbije weken uitdraaien op structurele steun voor het zorgpersoneel.

De vakbonden pleiten daarom voor een "pact" over verschillende thema's. Hogere lonen staan op het eisenlijstje, maar er moet volgens de bonden ook meer budget gaan naar de instroom van personeel. "Bijvoorbeeld om mensen uit andere sectoren om te scholen tot zorgpersoneel. Daar verwachten we veel van", zegt ACV-vakbondsman Mark Selleslach.

Een grote betoging was voor de vakbonden "geen optie" in de coronaperiode. Wel zal het zorgpersoneel "creatieve actiemomenten" houden in de zorginstellingen. De acties zullen niet tot hinder voor de patiënten leiden, benadrukt Selleslach.

MPI De Vleugels in Klerken

Niet alleen aan ziekenhuizen, ook bij andere zorginstellingen is actie gevoerd. In Klerken bij Houthulst bijvoorbeeld, bij MPI De Vleugels. Hier begeleiden ze mensen met een beperking. Bij wijze van protest hebben ze een ‘laan van de onvervulde beloftes’ aangelegd. Ze vragen ook hier meer loon, minder werkdruk en het aantrekkelijker maken van de job.