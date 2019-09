Om alle bestaande zorg voor chronisch zieke mensen beter op elkaar af te stemmen lanceert de vzw De Koepel de zorg-ID. Dat is een kaartje waarop alle nuttige informatie gebundeld staat. De zorg-ID is het eerste tastbare resultaat van het project ‘Samen is beter’ of 'Sibe' van de vzw Koepel die chronisch zieken ondersteunt. Er is een website waar patiënten en hulpverleners op terechtkunnen. Het unieke samenwerkingsverband van hulpverleners is gelanceerd in Oostende.