Zoon Vital Borkelmans krijgt twee jaar cel voor hooliganisme

In totaal stonden zestien hooligans uit de harde kern van Club Brugge terecht voor het geweld na de Europese wedstrijd tegen Napoli, in 2015. Slechts één van de beklaagden was aanwezig in de rechtbank. Ook de zoon van gewezen clubspeler Vital Borkelmans daagde niet op. Hij krijgt twee jaar effectief, een geldboete en een stadionverbod van vijf jaar. Andere beklaagden krijgen celstraffen van acht maanden tot ook twee jaar, een geldboete tussen 600 en 1200 euro en een stadionverbod.

Een aantal krijgt ook een werkstraf. Het openbaar ministerie had zwaardere straffen geëist, maar de rechter vindt bendevorming niet bewezen. De rechtbank oordeelde dat de tumultueuze stormloop op de Eiermarkt het gevolg was van een "impulsieve, spontane, tijdelijke, vluchtige en losse samenwerking."

