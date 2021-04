Zoon op weg naar assisen voor oudermoord?

De bal ging aan het rollen toen de bejaarde vrouw uit Bredene haar identiteitskaart niet kwam vernieuwen. Verder onderzoek wees uit dat ze al sinds midden 2017 geen teken van leven meer had gegeven. Haar zoon bleef in die periode wel gewoon haar pensioen van ongeveer 1.500 euro per maand opstrijken. De man werd half mei 2019 aangehouden op verdenking van gijzeling, informaticabedrog en oplichting. Sindsdien zit hij in voorhechtenis.

Discussie met val

In eerste instantie beweerde hij dat zijn moeder na een ruzie met de noorderzon vertrokken was. Tijdens een nieuw verhoor bekende hij toch dat hij zijn moeder geslagen had, waardoor ze zou gevallen zijn. De volgende ochtend ging hij het lichaam in Oostende begraven in de duinen, waar het in mei 2019 werd teruggevonden.

De Bredenaar blijft tot op vandaag ontkennen dat hij de bedoeling had om zijn moeder van het leven te beroven. Volgens de verdediging is het verslag van de wetsdokter op dat vlak gunstig voor de verdachte. Dat zou dus betekenen dat er tijdens de autopsie geen sporen van zwaar geweld werden ontdekt.

De KI in Gent moet nu beslissen of hij naar assisen moet. Voor oudermoord riskeert hij levenslange opsluiting. Voor de uitkeringsfraude zal hij zich wellicht ook nog voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

