Zoon bekent, vermiste moeder na twee jaar gevonden?

De bizarre verdwijningszaak van Solange Hennaert uit Bredene lijkt opgelost. Volgens Het Nieuwsblad is haar lichaam gevonden in de duinen in Oostende, na bekentenissen van haar zoon.

Vorige week verspreidde het gerecht plots een opsporingsbericht voor Solange Hennaert. De vrouw van 82 was al twee jaar vermist. Haar zoon is vrijdag aangehouden voor gijzeling van zijn moeder. De man zei in de buurt altijd dat zijn moeder opgenomen was voor dementie, en daarom niet meer thuis woonde. Maar toen de vrouw haar nieuwe identiteitskaart niet kwam ophalen rook de politie onraad.

Zoekactie in duinen

Volgens Het Nieuwsblad heeft de man gisteren uiteindelijk bekentenissen afgelegd. Er is een zoekactie opgestart. Rond tien uur gisteravond is het lichaam van de vrouw gevonden in een afgelegen duinengebied in Oostende, weet de krant.

Onderzoek zal moeten uitwijzen waaraan de vrouw precies is gestorven.

Lees ook