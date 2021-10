Zontaleden met fiets naar internationale conferentie

De serviceclub fietst al een tijdje naar de internationale bijeenkomsten. Dat het in Leuven is dit jaar is mooi meegenomen, andere jaren ging de fietstocht ook al naar Metz, Berlijn en Dijon.

Het idee om te fietsen naar de bijeenkomst ontstond bij Griet De Prycker van Zonta, die teams van haar serviceclub naar de start van de 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker haalde. Daarbij zamelden de leden telkens flink wat geld in, ondertussen alles samen al goed 100.000 euro.

Emotionele start

Vorig jaar verloor Griet De Prycker de strijd tegen kanker, het vertrek in Zuienkerke was daarom extra emotioneel. Na de bijeenkomst keert een deel ook weer terug naar West-Vlaanderen met de fiets.