Zonovergoten Winkel Koerse: enige paardenrace op straat

Hoogdag in Sint-Eloois-Winkel: onder een stralende zon vindt Winkel Koerse plaats, de traditionele paardenrace op straat en dat lokt heel wat volk. Blikvanger is de race van wielrenner Yves Lampaert tegen het beste paard van Winkel Koerse.

Het is een traditie van meer dan 160 jaar. Op kermisdinsdag koersen paarden op de openbare weg door de straten van Sint-Eloois-Winkel. Het is een uniek spektakel, enig in ons land.

Op het programma staan onder meer een koers met boerenpaarden en een koers met dubbele sulky's.

Lampaert vs paard

Winkel Koerse pakt elk jaar uit met een stunt. Vorig jaar nam beloftevolle renner Alec Segaert uit Lendelede het op tegen een paard maar dit jaar is voormalig geletruidrager Yves Lampaert aan de beurt. Die race wordt gereden om 18 uur.

