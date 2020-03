Zonnig en tot 12 graden

Na een zonnig begin, schuiven vanaf de namiddag steeds meer wolken binnen. Uiteindelijk kijken we aan tegen een mix van wolken en opklaringen. Het wordt nog een twaalftal graden bij een matige noordelijke wind.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt met kans op een lokale bui. Minima rond 4-5 graden bij een stevige noordelijke wind.

Morgen schuift er extra koude lucht onze kant op. Op passage van een zwak front is het bewolkt met kans op een buitje of wat lichte regen, geen grote hoeveelheden. De noordelijke wind spant fors aan en veel meer dan 8 graden halen we niet.

Ook maandag is het koud met veel wolken en kans op een lokale bui. Maxima nog steeds rond 8 tot maximaal 9 graden bij een koude noordelijke wind. Dinsdag en de dagen erna wordt het heel langzaam wat minder koud, maar de 10 graden halen we deze dagen niet. Het blijft matig waaien uit het noorden en er is telkens erg veel bewolking aanwezig

Kust

Vandaag schuiven er steeds meer wolken binnen vanuit het noorden. Het is nog relatief zacht met maxima rond een graad of 12 en het blijft meest of volledig droog.

Vanavond en vannacht zijn er ook veel wolken met geleidelijk kans op een buitje. Minima rond een 5-6 graden. Morgen trekt de noordenwind fors aan. Er kan wat regen of een buitje vallen en de wolken overheersen. Het is met maxima rond 8 graden gewoonweg koud.