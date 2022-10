Zonnepanelen op tweehonderd sociale woningen in Roeselare

In vijf jaar tijd zullen er 400.000 zonnepanelen worden gelegd op 50.000 sociale woningen. Dat is goed voor een totaalvermogen van 150 MWp. "In totaal gaat het over een derde van het totale aantal sociale woningen in Vlaanderen", zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele.

25% lager tarief

"Dat is toch wel een historische prestatie. Dit betekent ook een dubbele maatschappelijke winst voor een alsmaar ernstiger wordende problematiek. We zetten hiermee een serieuze stap richting de Vlaamse klimaatdoelstellingen, en de installatie van zonnepalen zorgt voor een onmiddellijk positief effect op de energiefactuur van de sociale huurders." (lees verder onde de foto)

De bewoners, zowel beschermde als niet beschermde afnemers, betalen op het moment dat de zon schijnt een tarief dat ongeveer 25 procent lager ligt dan het sociaal tarief of het markttarief. De Vlaamse regering bepaalt de tarieven en garandeert zo dat de gelijktijdig verbruikte zonnestroom de goedkoopste elektriciteit is voor de sociale huurders.

De huurders betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij - die eigenaar is van de opgewekte stroom - enkel voor de zonnestroom die ze verbruiken wanneer de zon schijnt. Etienne Audenaert, voorzitter Aster: ""De inhuldiging vandaag in de wijk van De Mandel in Roeselare is het hoogtepunt van de fantastische weg die we de voorbije jaren met onze partners, de Vlaamse Regering, de sociale huisvestingsmaatschappijen en natuurlijk Belfius Bank en EnergyVision hebben afgelegd. Van een eenvoudig idee groeide Aster uit tot een investering van € 155 miljoen die op zoveel vlakken het verschil zal maken. Het feit dat we met wikken en wegen tot een businessmodel zijn gekomen dat autonoom werkt, stemt me ongelooflijk trots."