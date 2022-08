Zone 30 breidt uit in Oostende

Vanaf 1 september 2022 wordt de maximum toegelaten snelheid in alle Oostendse woonwijken 30 km/uur. Daarmee zet Stad Oostende niet alleen in op verkeersveiligheid maar ook op leefbaarheid.

De veiligheid voor kinderen en zachte weggebruikers staat hierbij centraal. “Bij een snelheid van 30 km/uur bedraagt de remafstand minder dan de helft dan wanneer je 50 km/uur rijdt. Het is die kortere remafstand die de kans op verkeersongevallen verkleint. Meer nog: een lagere snelheid verkleint ook de kans op een ernstig letsel of overlijden in geval van een verkeersongeval,“ aldus schepen van Mobiliteit, Björn Anseeuw.

“Bovendien worden de snelheidsregimes met een wijkbrede zone 30 beter leesbaar. Want door de maximum toegelaten snelheid in de volledige wijk te beperken tot 30 km/uur is er meer duidelijkheid. En met die duidelijkheid zorgen we er dan weer voor dat de kans dat snelheden niet tijdig worden aangepast, een flink stuk kleiner wordt. Zo maken we de wijken in onze stad nog een stuk aangenamer om in te wonen, en voor de kleinsten om in te spelen.” (lees verder onder her kaartje)

Om de zone 30 extra te laten opvallen lanceert Stad Oostende ook een extra campagne: “30 dat is de max!”. Deze slogan wordt hier en daar aangebracht aan de borden die zone 30 aanduiden. Burgemeester Bart Tommelein: "Het is niet alleen een herinnering aan alle weggebruikers, maar ook een bedanking voor wie zich netjes aan de regels houdt. Want met de kleine moeite om de snelheid te verlagen, kunnen wagens en motoren een groot verschil maken voor de veiligheid en leefbaarheid in alle wijken."