Zone 30 in alle kernen van Tielt: nieuw verkeersleefbaarheidsplan deze zomer getest

In oktober 2020 hebben iets meer dan 2000 Tieltenaren mee nagedacht over de mobiliteit in hun stad via een online burgerbevraging. Tot de zomer van 2021 liepen verschillende overlegrondes met klankbordgroepen, bewonerspanels, scholen, handelaars en adviesorganen.

Tielt is een kluwen van gemeentewegen en gewestwegen en dus was dialoog met verschillende partners noodzakelijk.

Minder snel

Als eerste ambitie wil Tielt de snelheid remmen in de centra. Vanaf deze zomer worden alle kernen daarom zone 30, ook in Kanegem, Aarsele en Schuiferskapelle. "Wist je dat een fietser of voetganger drie keer meer kans heeft om een ongeval te overleven als de wagen geen 50, maar 30 km per uur rijdt?", klinkt het.

De levendige terrasknip op de Markt tussen Bruggestraat en Ieperstraat wordt permanent. Het plan voorziet ook een ruimere voetgangerszone. Schoolomgevingen, de Collegesite en de sportzone worden geleidelijk op de voetgangerszone aangesloten. (Lees verder onder de foto.)

Enkel de belangrijkste invalswegen van Tielt, zoals de Deken Darraslaan, Kasteelstraat, Sint-Janstraat, Felix-D’Hoopstraat, Gruuthusestraat en Bedevaartstraat blijven nog deels 50 km per uur.

Meer fietszones

In het centrum zal de fietser meer en meer het tempo bepalen door de inrichting van fietsstraten en het aanleggen van fietszones. In zo'n straat moeten de wagens achter de fietser blijven en mogen ze die niet inhalen. (Lees verder onder de foto.)

De kern van Tielt tussen Conventieweg en de Ringlaan wordt een fietszone. Zo worden onder meer de Huttegemstraat, Stedemolenstraat, Wittestraat/Hollebeekstraat/Volderstraat, Oude Stationstraat/Stoktmolenstraat, Alfons de Vlamyncklaan/Julius Hostelaan en Blekerijstraat fietsstraten.

Ook gevaarlijke verkeerspunten, zoals de oversteek van de Stedemolenstraat naar het Polenplein, worden opnieuw aangelegd.

Eénrichtingsverkeer

Dagelijks gebruikt een op de vier voertuigen het centrum van Tielt enkel om er door te rijden. Het (zwaar) doorgaand verkeer passeert langs scholen, door wijken en door de dorpskernen. "Verkeerscirculatiemaatregelen en tonnagebeperkingen zijn nodig om doorgaand verkeer tegen te gaan", klinkt het.

Zo wordt de Oude Pittemstraat tussen Holde- en Stedemolenstraat éénrichtingsverkeer richting Holdestraat om het doorgaand verkeer langs de scholen tegen te gaan. Ook de Feestewegel wordt enkelrichting aan de ingang van de scholen. De Bedevaartstraat wordt vanaf het station tot aan de Dertig Zilverlingenstraat éénrichtingsverkeer als korte lus met de Gruuthusestraat. De Bek, -de doorgang tussen de Europawijk en de Conventieweg - wordt heringericht als een zachte verbinding.

Ook in de Sint-Bavostraat in Kanegem en in het smalste deel van de Aarselestraat in Aaarsele wordt éénrichting ingevoerd.

Zwaar verkeer

Het plan voorziet een tonnagebeperking voor het hele centrum van Tielt en in de dorpskernen van Schuiferskapelle, Aarsele en Kanegem. Het doorgaand zwaar vrachtverkeer (boven 3,5 ton) zal op korte termijn niet meer toegelaten zijn op de doorgang tussen de Meulebeeksesteenweg (N399) vanaf de spooroverweg en in de Felix D’Hoopstraat (N399) vanaf het kruispunt met de Ringlaan (N37).

Doorgaand verkeer in de Espestraat in Kanegem wordt geweerd.

Openbaar vervoer

Het stadsbestuur voert intensief overleg met openbare vervoersmaatschappij De Lijn om het openbaar vervoer en de haltes te verbeteren. Op korte termijn komt er een nieuwe toegankelijke bushalte op de Conventieweg aan het Hulstplein. De oude bushalte op het Rameplein wordt onthard en vergroend

Elke Tieltenaar ontvangt deze zomer een informatiebrochure in de brievenbus en er wordt ook een digitaal platform ontwikkeld met meer uitleg over de toekomstige plannen.

