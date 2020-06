Zonder woorden neergestoken: 24 hechtingen tot gevolg

Dieter De fauw, zoon van Dirk, bevestigde aan onze redactie dat de operatie goed verlopen is. De 62-jarige burgemeester is bij bewustzijn en zou al met familie hebben gesproken. De fauw houdt 24 hechtingen aan de steekpartij over.

Aardappelmesje

De dader zou volgens de zoon van De fauw een jonge twintiger zijn die al enkele jaren cliënt is van de Brugse burgemeester, en voor wie hij bewindvoerder is. De man zou kampen met psychische problemen en zou ook een alcoholverslaving hebben gehad. Nadat hij al urenlang op De fauw stond te wachten, viel hij hem zonder enige woordenwisseling met een aardappelmesje aan.