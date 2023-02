Zondag geen treinverkeer tussen Brugge en Oostende door werkzaamheden

Infrabel voert zondag/morgen de hele dag infrastructuurwerken uit tussen Brugge en de kust. Aan de uitrit van het station Brugge vernieuwt Infrabel de bovenleiding en werkt het ook aan het onderhoud en de vernieuwing van de sporen en wissels. Voorts zijn er seininrichtingswerken en op de spoorlijn Brugge-Oostende wordt het Europees veiligheidssysteem ETCS (European Train Control System) verder uitgerold.

NMBS VOORZIET VERVANGBUSSEN

Het treinverkeer zal daarom in beide richtingen onderbroken zijn tussen Brugge en Oostende, Blankenberge, Zeebrugge-Strand en Knokke. NMBS voorziet wel in vervangbussen. Reizigers kunnen gebruikmaken van de bussen op vertoon van een geldig NMBS-vervoersbewijs. Van en naar De Panne rijden er wel treinen.

NMBS raadt reizigers aan om de online reisplanner te raadplegen. Deze houdt rekening met de aangepaste treindienst en toont de vertrektijden van de vervangbussen.