Zon lokt veel toeristen naar de kust

Vandaag kregen we voor het eerst in lange tijd opnieuw een zonovergoten dag. Dat zorgde meteen voor files richting de kust, waar ze ook de komende dagen veel volk verwachten voor het verlengde weekend.

Het goeie weer is goed nieuws voor al wie van het kusttoerisme leeft. Uitbaters van beachbars, ijsjesverkopers en verhuurders van gocarts: iedereen loopt vandaag met een glimlach rond. En ook de toeristen en kustbewoners zijn erg blij met deze aangename temperaturen.

Verlengd weekend

Het mooie weer komt, met een verlengd weekend in aantocht, op het juiste moment om het kusttoerisme een duwtje in de rug te geven. Kusthotels noteren nu al een bezettingsgraad van 85 procent. Voor zaterdagavond is dat 90 procent. Eén derde van de toeristen komt uit Duitsland, Nederland en Luxemburg. Verwacht wordt dat er ook veel dagjesmensen naar zee afzakken.