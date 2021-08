Reserveren voor de zwemzone in het provinciaal domein De Gavers in Harelbeke is dit jaar niet nodig. Er geldt nu een telsysteem.

Maximaal 350 mensen kunnen op hetzelfde moment binnen. Als het volzet is, moet je even wachten. Zeven redders houden de boel in de gaten. Ze staan er nog tot het einde van de maand elke dag en zijn vooral blij dat het mooi weer is. Want in de eerste week van augustus hadden ze maar twee bezoekers op een dag. (Lees verder onder de foto)

Het veiligheidsgevoel in deze afgesloten zwemzone is groot. Heel wat ouders met kleine kinderen kiezen daarom dan ook voor een plonspartij in de Gavers.