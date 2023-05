Zon blijft aanwezig, maar het koelt af

Ook vandaag is er weer veel wind en spant die gaandeweg weer naar een 4 (zelfs 5) Bft aan. Het is weer een graad of 2 koeler met een vrij zonnig tot zonnig weerbeeld. Soms drijven er wat hoge sluierwolken voorbij.

Vanavond is het eerst licht bewolkt, later in de nacht neemt de bewolking toe. Minima rond 8-9 graden. Het blijft waaien, maar minder dan overdag.

Ook dinsdag is het weer wat minder zacht met maxima rond 17-18 graden. Aan zee telkens 3-4 graden minder en er blijft een storende noordelijk wind staan. Het is daarbij morgen ook eerst bewolkt, later op de dag probeert de zon geleidelijk aan door te breken.

De rest van de week zou het dan geleidelijk aan weer wat zachter worden met veel zon. Er blijft wel een noordoostelijke wind staan, al lijkt die later in de week wel af te nemen. Tegen het weekeind wordt het mogelijk weer een graad of 20, maar zeker is dat nog niet.

Veel wind aan de kust

Aan de kust is er vandaag vrij veel wind en veel zon, naast enkele wolken. De maxima zitten opnieuw rond een 14 graden. Die wind kan later op de dag zelfs weer richting 5-6 Bft aantrekken met uitschieters tot 50 km per uur.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt, maar tegen de ochtend raakt het betrokken bij minima rond 8-9 graden. Morgen start bewolkt, pas laat op de dag breekt de zon geleidelijk aan weer door bij maxima dan rond een 14-tal graden. Er staat daarbij nog steeds erg veel wind.