Zomerweekend zorgt voor pak interventies aan zee

Mooi weer afgelopen weekend en dus razend druk aan de kust. Ook in Oostende veel bezoekers zaterdag en zondag. De politie had de handen vol.

De strandpolitie was opnieuw aanwezig op het strand en registreerde achttien verloren gelopen kinderen. Allemaal konden ze herenigd worden met ouders of familie. "Er waren ook een veertigtal verloren gelopen kinderen van verschillende jeugdbewegingen. Allemaal konden ze snel teruggebracht worden door een telefoonnummer en naam op de arm", klinkt het bij de politie.

Op zondagavond, rond 22 uur, was de politie op zoek naar een koppel twintigers die niet meer gezien waren sinds 13 uur. Ook op het water startte de politie een zoekactie. Het koppel bleek op de terugweg naar Rijsel en had het gezelschap daarvan niet op de hoogte gebracht.

Verstoring nachtrust

Ook in de uitgaansbuurt was het druk afgelopen weekend. De politie telde een vijftigtal tussenkomsten in de nacht van zaterdag op zondag.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam de politie tussen in een hotel in het centrum. Vier mannen zorgden voor overlast en wilden na meerdere aanmaningen niet luisteren naar het hotelmanagement dat daarop besliste om hen uit het hotel te zetten. De politie kwam eerder die avond al langs met de vraag om het rustiger aan te doen. Uiteindelijk diende de politie een tweede keer te komen gezien de nachtrust van de gasten opnieuw verstoord werd en de mannen het hotel weigerden te verlaten.

Bij aankomst waren de vier mannen niet meewerkend en stelden zij zich dreigend op. Uiteindelijk neutraliseerde een politiehond een van de mannen. "De hond ontving meerdere schoppen en slagen en werd overgebracht naar de dierenarts. Ook de man moest naar het ziekenhuis voor verzorging na een beet van de politiehond."

De nodige processen-verbaal werden opgesteld en de gasten verlieten uiteindelijk het hotel.