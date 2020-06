Zomerseizoen feestelijk afgetrapt in Zeebrugge

In Zeebrugge is het zomerseizoen feestelijk op gang geschoten. Zelfs met alle maatregelen rond social distancing biedt het strand van Zeebrugge plaats aan 45.000 mensen. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) was na de steekpartij van vorige zaterdag nog niet aanwezig.

"Ik heb hem zelf gezegd dat hij het rustig aan moet doen, maar met zijn hart is hij als een echte burgervader wel bij ons", vertelt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). Het gezelschap maakte de trip vanuit Brugge naar Zeebrugge met de trein, die vanaf vandaag tot het einde van de zomer meermaals per dag rijdt. "En de trein komt hier bijna letterlijk op het strand toe. Geen enkele stad aan de kust heeft zoiets."

In samenwerking met het Feestcomité Zeebrugge volgde daarna ook een wandeling langs de dijk. "Alles is zeer goed verlopen en er heerste een hele grote ambiance", aldus Pierins. Ook in Zeebrugge moet rekening gehouden worden met de coronamaatregelen, maar de impact is minder groot dan in andere kustgemeenten. "Hier valt het inderdaad enorm mee, omdat we de ruimte hebben. Wie rust wil, kan dus zeker naar Zeebrugge komen."