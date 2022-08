Zomerse dag, terrasjesavond

Het weerbericht tot en met zondag is erg standvastig, maar ook kort samen te vatten: zonnig en warm, met mooie lange zomeravonden. Aan zee kan er een zeebries opsteken na de middag. Daar krijgen we maxima van 28 graden. In de provincie tot 32 graden.

Ook vandaag wordt dus een hele warme dag met maxima die ook nu in de provincie weer gemakkelijk oplopen tot 32 graden met enkel maar zon, zon en nog eens zon. De wind waait daarbij zwak, later matig uit oost tot noordoostelijke hoek.

Vanavond

Vanavond koelt het dan heel langzaam af met pas laat in de avond weer temperaturen onder de 20 graden, maar niet in de steden. Daar blijft het tot de ochtend 20 graden en meer. In landelijker gebieden wordt dat tegen de ochtend 17-18 graden. Het is daarbij rustig en helder.

Morgen

Morgen krijgen we dan weer een tropische dag met maxima rond 32 graden. De maxima blijven al zeker tot en met zondag in de provincie gemakkelijk boven de 30 graden uitkomen met tegen het weekend zelfs pieken tot rond 35 graden.

Aan zee

Vandaag wordt net als gisteren een droge, zonnige dag met maxima die al kunnen oplopen naar 28 graden. De eerst zwakke noordoostelijke wind draait daarbij vanmiddag naar het noorden en gaat dan matig waaien onder invloed van wat zeebries. Tijdelijk kan die net als de vorige dagen weer iets harder gaan waaien. Vanavond en vannacht is het helder en rustig bij minima die tegen de ochtend dalen naar waarden rond 17 à 18 graden. Morgen krijgen we ook weer een volop zonnige dag bij maxima dan rond een 28-tal graden.