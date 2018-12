Maandagavond zijn de hulpdiensten opgeroepen naar de Debarkestraat in De Moeren. Een getuige had een wagen met Franse nummerplaat met brandende lichten gezien die op zijn dak in de sloot lag.

De brandweer van Veurne takelde de wagen uit de gracht maar ze vond geen inzittenden. De brandweer controleerde daarop de gracht en de omgeving, tevergeefs. Kort nadat de wagen getakeld was, daagde de bestuurder op. Hij was op eigen krachten uit het voertuig geraakt en was hulp gaan zoeken. De man was wel onderkoeld en werd naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht.