Zoekactie op zee in Nieuwpoort

In Nieuwpoort is een zoekactie gestart op zee. Brandweer en politie zijn massaal aanwezig op de zeedijk ter hoogte van De Barkentijn.

Drie boten zoeken intensief op zee. Ook een helikopter wordt ingezet bij de zoekactie.

De zoekactie is opgestart nadat een persoon in het water met "een zwemvest en plastieken flessen" is opgemerkt voor de kust van Nieuwpoort.