Zoekactie naar man die al 21 jaar vermist is

In Oostende zijn de Civiele Bescherming en de Cel Vermiste Personen al de hele ochtend aan het werken in een rijhuis. Ze zoeken naar Ringo Deman, een man die in 2001 verdween, en toen 25 was.

De zoekactie begon vanmorgen, in een huis op de hoek van het Mac Leodplein en de Torhoutsesteenweg, de laatste woonplaats van Ringo. De Bredenaar verdween 21 jaar geleden na een bezoek aan zijn vriend, die in een ruzie was uitgemond. In de jaren daarop zijn zoekacties gehouden elders in Oostende, zonder resultaat. (lees verder onder de foto)

Welke elementen nu geleid hebben naar het onderzoek in het huis in Oostende is voorlopig onduidelijk. Speurders halen voortdurend steenpuin naar buiten, wellicht uit een kruipkelder.

