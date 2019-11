Zoekactie naar man die al 18 jaar vermist is

In het onderzoek naar de verdwijning van Ringo Deman is woensdagochtend in Oostende een zoekactie gehouden. De toen 25-jarige man uit Bredene verdween in februari 2001 na een bezoek aan een vriend. Op die plaats werden nu een beerput en een waterput leeggepompt.

Ringo Deman zou op 24 februari 2001 voor het laatst gezien zijn door zijn beste vriend Davy. Die bewuste dag zouden de vrienden ruzie gekregen hebben over de nieuwe vriendin van Davy. Na die ruzie verliet Ringo volgens zijn kameraad het appartement in de Roerdompstraat in Oostende. In eerste instantie werd gedacht in de richting van een wanhoopsdaad, aangezien de Bredenaar eerder al zelfmoordpogingen had ondernomen.

Opvallend genoeg werd het onderzoek na al die jaren nieuw leven ingeblazen. "Het verdwijningsdossier heeft tot op vandaag het voorwerp uitgemaakt van een lopend strafonderzoek, waarbij de onderzoeksresultaten recentelijk opnieuw onder de loep zijn genomen door onder meer de Cel Vermiste Personen", klinkt het bij het parket. In het VTM-programma Faroek werd dinsdagavond dan ook aan mogelijke getuigen gevraagd om zich te melden. (lees verder onder de foto)

Geen menselijke resten

Uit die reportage bleek dat het gsm-signaal van Ringo Deman enkele uren na zijn verdwijning werd opgepikt door een mast langs de autosnelweg in Loppem. Het is echter onduidelijk hoe de man daar zou geraakt zijn, want zijn wagen stond thuis. De speurders sluiten niet uit dat hij bewust elders een nieuw leven begonnen is, maar die piste wordt toch als minder aannemelijk gezien.

In de zoektocht naar het lichaam van de vermiste werd woensdag in Oostende een zoekactie gehouden. In het appartementsgebouw in de Roerdompstraat werden een septische put en een waterput leeggepompt. Er werden echter geen menselijke resten aangetroffen. Over eventuele verdachten of arrestaties wenst het parket in het belang van het onderzoek niet te communiceren. Het is dus ook niet duidelijk of Davy al opnieuw verhoord is over de verdwijning.