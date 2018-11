Zoekactie naar autowrakken in de Leie

Ook in Wielsbeke wordt deze namiddag een autowrak bovengehaald. Alain Remue: "Dit is een van die grootschalige zoekacties waar we mee bezig zijn. We hebben de voorbije maanden de waterlopen in deze regio gescand. We hebben een aantal hotspots gedetecteerd waar autowrakken liggen, Lauwe is er één van. Wielsbeke ook."

Heel wat mensen zijn als vermist opgegeven. De cel wil nu alle spots checken om te zien wat er precies ligt. "Je weet nooit wat je bij een autowrak moet verwachten. Het wrak dat we in Lauwe vonden, heeft niet meteen met een specifieke moordzaak te maken. We gaan het voertuig nu reinigen en identificeren. We kijken of het geseind staat. We zien wel waar we uitkomen."