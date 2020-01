Zoekactie De Panne stopgezet: 8 mensen, waarvan 2 kinderen, zijn nog vermist

De zoekactie is intussen stopgezet. 8 mensen, waarvan 2 kinderen, blijven vermist. De politie hield een grootschalige zoekactie van Adinkerke tot in Noord-Frankrijk met drones en speurhonden. Ook op zee werd er gezocht, zonder resultaat. Frank Demeester van het parket West-Vlaanderen afdeling Brugge: 'Er werd niemand op zee of in de omgeving gevonden, en het vermoeden is groot dat alle personen na de poging tot overtocht via het vasteland de plaats hebben verlaten.'