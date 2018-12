ZOD zal dossier Visartsluis maximaal vertragen

De actiegroep wil massaal bezwaarschriften inzamelen en dreigt naar de Raad van State te stappen. ⁦Daardoor kan het dossier jaren vertraging oplopen.

Stad Brugge heeft dan weer gemengde gevoelens bij de beslissing van de Vlaamse regering om de nieuwe zeesluis in Zeebrugge op de Visartsite te bouwen. Dat zegt bevoegd schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

"Uiteraard zijn we heel blij dat er een beslissing is genomen. Het gaat om een investering van 1 miljard euro. Een nieuwe zeesluis is uitermate belangrijke voor de economische groei van onze zeehaven", opent Demon. "Anderzijds, dit was niet ons voorkeursscenario. We hadden liever gezien dat de zeesluis er kwam aan het Verbindingsdok."

Dat scenario had minder impact gehad op Zeebrugge en op de inwoners. In dit scenario zouden er 35 onteigeningen nodig zijn. "Daarom is het belangrijk dat er goede flankerende maatregelen komen. Eén daarvan is het aanstellen van een gebiedscoördinator. Het is belangrijk dat er voor de inwoners een plus wordt gecreëerd, onder meer het splitsen van het verkeer", besluit Demon.

