Zo ziet rollercoaster Wakala in Bellewaerde eruit

In Bellewaerde bij Ieper is de bouw van een nieuwe rollercoaster volop bezig. De nieuwe familieattractie krijgt de naam Wakala en moet dit voorjaar klaar zijn.

De nieuwe achtbaan wordt gebouwd in de Canada-zone van het park, naast de Dawson Duel-attractie. De rollercoaster mikt op families. Kinderen groter dan één meter kunnen op de attractie. "Er zijn geen loopings of scherpe bochten op het parcours," zegt Stefaan Lemey, de algemeen directeur.

Grote investering

Het gaat om een investering van maar liefst 7,5 miljoen euro. Deze attractie betekent meteen de grootste investering in een attractie sinds 1999 en overstijgt dus de investeringen voor de attracties Huracan en Dawson Duel.

De constructie van deze attractie is volop bezig. We kregen vanmorgen een exclusieve blik achter de schermen. In het voorjaar moet de attractie klaar zijn. Dat zal niet lukken tegen 4 april als het park het nieuwe seizoen opent.

(lees verder onder de foto's)

BEKIJK OOK: