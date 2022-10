Zo ziet nieuwe logo AZ Oostende eruit

Het bevat heel wat verschillende elementen. Onder meer de letters O van Oostende zitten erin verwerkt. AZ Oostende is een fusie tussen het AZ Damiaan en het Henri Serruysziekenhuis, dat zich heeft losgemaakt van het AZ Sint-Jan in Brugge.

"Er is geen weg meer terug. We hebben beslist om 1 ziekenhuis te maken, in het belang van Oostende, maar ook in het belang van de bevolking. We hebben dat vlak de oudste bevolking van het land en we hebben nood aan zorg lokaal.

We hebben een opzegperiode met het ziekenhuis in Brugge, die loopt nu al 1 jaar, maar duurt nog een jaar. Vanaf 1 november 2023 zijn we één ziekenhuis."