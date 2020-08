Zo ziet het nieuwe stadion van Club Brugge er uit

Club Brugge heeft zijn nieuwe stadion op de huidige site in Sint-Andries voorgesteld. Het wordt een compact stadion met toch ruimte voor 40.000 toeschouwers. De impact op de omgeving wordt sterk beperkt. Wildparkeren zal niet meer kunnen. Het stadion moet in het seizoen 2022-2023 klaar zijn.

Eindelijk zijn er visuals van het nieuwe stadion, een voetbaltempel voor 40.000 toeschouwers.

Het nieuwe stadion wordt langer, breder en ietsjes hoger dan het huidige Jan Breydel stadion. Dat is nu 28 meter hoog. Het nieuwe stadion zal 32 meter hoog zijn. Met een lengte van 220 meter en een breedte van 167 meter gaat Blauw-Zwart voor een compact model. Het is vooral omgeven door veel groen. (Lees verder onder de foto)

Sober ontwerp

Een consortium rond Alheembouw uit Roeselare krijgt het bouwproject toegewezen. Het stadion zelf kan 40.000 toeschouwers aan. "We hebben bewust gekozen om het geheel sereen en sober te houden. Ik vind het stadion qua dakprincipe te vergelijken met dat van Atletico Bilbao", zegt Peter Temmerman van Alheembouw. Het wordt een soort stadionbowl met een steile Noordtribune in één blok, waar 12.000 supporters kunnen plaats nemen. Er is aandacht voor goede zichtlijnen en de fans zullen kortbij het veld staan. Er komen 5000 business seats, VIP-restaurants op verschillende niveaus en 40 sky lounges. (Lees verder onder de foto).

Nieuwste technieken voor geluid en verlichting

Het stadion is rondom volledig gesloten, zodat er geen geluid naar buiten kan. De verlichting zit onder het dak, waardoor buiten het stadionenkel een lichtgloed zal te zien zijn. Het stadion krijgt geen volle muur rondom, maar een half doorzichtige textielwand die door Sioen gemaakt wordt. Door nieuwe technieken zal de buurt nauwelijks last hebben van geluid of verlichting, terwijl de voetbalbeleving binnen optimaal zal zijn, garandeert Club. Alle fanvoorzieningen komen ook binnen de stadionmuren. (Lees verder onder de foto)

Mobiliteit

Er verandert wel heel wat naar mobiliteit toe. Gedaan met wildparkeren of parkeren in de straten rondom en ook het zoekverkeer wordt aan banden gelegd. Tickets zullen gekoppeld worden aan het vervoermiddel en het tijdstip van de verplaatsing om de verkeersstromen te spreiden. Tijdens een wedstrijd wordt de hele buurt rond het station blauwe zone. Bij een thuiswedstrijd komen nu 8000 wagens rondom het stadion parkeren, goed voor 70% van de supporters. Amper 11% komt met de supportersbus, 8% met het openbaar vervoer. Club zal veel meer moeten inzetten op randparkings, want rondom het stadion zal parkeren niet meer kunnen. Er komen ook fietsenstallingen voor 4000 fietsers.

"We hebben een sterk controlesysteem voor het centrum van Brugge", zegt burgemeester De fauw. "We zullen hetzelfde systeem toepassen de omgeving van het Jan Breydel stadion. Wie meent dat hij toch, ondanks het feit dat er maar een uur kan geparkeerd worden, voor de duur van de wedstrijd zijn wagen daar kan laten, zal geconfronteerd worden met een boete". (Lees verder onder de foto)

Bouw starten in 2021

Club hoopt de vergunning te bekomen in het voorjaar van ’21. "Dan moeten we de bouw voorbereiden en zal waarschijnlijk in de zomer, najaar ’21 starten om dan in de loop van het voetbalseizoen ‘22-‘23 naar het nieuw stadion te kunnen gaan," zegt voorzitter Bart Verhaeghe. (Lees verder onder de foto)

Stadion ingebed in een groene parkomgeving

Alle oefenvelden rondom verdwijnen en maken plaats voor een park met lanen en vijvers. "We kunnen dat park omtoveren tot een parking op wedstrijddagen. En daar kunnen 3000 wagens staan. En dat zijn vaak de wagens die in de buurt hebben gestaan en overlast creëren." Voorzitter Verhaeghebenadrukt dat Club absoluut wil rekening houden met de verzuchtingen van de omwonenden. (Lees verder onder de foto's)

Prijskaartje?

Club wil nieuwe oefenvelden aanleggen aan de Blankenberge Steenweg, maar daar is het voorlopig nog wachten op een uitspraak van de Raad Van State. Club Brugge benadrukt dat het hele project door de club zelf bekostigd wordt. Een prijskaartje wil Blauw-Zwart niet lekken.