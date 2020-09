Zo zal het nieuwe casino in Middelkerke eruitzien

Hotel van vier verdiepingen

Concreet stelt het winnende ontwerp voor om het Epernayplein te verleggen richting zee met behulp van een uniek duinlandschap. Zo wordt niet alleen de publieke ruimte vergroot, maar ook de zeedijk versterkt. Bovenop de duin komt een parkachtig groen plein waar kinderen kunnen spelen, evenementen kunnen doorgaan en waar je een prachtig vergezicht op zee krijgt en toegang tot het strand.

Uiteraard krijgt ook het nieuwe Casinogebouw een plaats in het duinlandschap. Zo liggen straks de gloednieuwe evenementenzaal, het restaurant en het casino verscholen onder de duin. Maar dit zonder dat bezoekers aan spectaculair uitzicht moeten inboeten. Bovenop het duinlandschap komt dan de opvallende, maar bescheiden ‘skyscraper’: een strandhotel van vier verdiepingen hoog. Het hotel krijgt de vorm van een bolder of meerpaal en verwijst naar vormen en kleuren uit de natuur of de vissershaven.