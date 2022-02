Zo zal de gerenoveerde schouwburg van Kortrijk eruitzien

Daarnaast komt er ook een erg functioneel logistiek huis en een hedendaagse kantoorruimte. De architect heeft vandaag het voorontwerp voorgesteld.

De nieuwe theaterzaal met 200 zitjes vervangt het huidige arenatheater dat uit de jaren zestig dateert. De ingang van de gerenoveerde Kortrijkse Stadsschouwburg komt waar nu de ingang van het Cultuurcafé De Souffleur zit. Straks versmelt dat café met de huidige Foyer waar bezoekers iets kunnen drinken. De bestaande grote zaal met 800 pluchen zetels krijgt ook een opfrissingbeurt. De hele renovatie start in juni volgend jaar en duurt 2 jaar, kostprijs 14,3 miljoen euro, waarvan de helft Vlaamse subsidies.

Axel Ronse, schepen van cultuur: “Vorig jaar vierden we de 100ste verjaardag van onze Schouwburg. Met de uitvoering van het masterplan zorgen we dat de Schouwburg ook klaar is voor de komende honderd jaar. Waar dit eerst gefaseerd zou gebeuren, kunnen we dankzij de Vlaamse steun het volledige masterplan deze legislatuur uitvoeren! Een nieuwe theaterzaal, een harmonieuze artiesten- en personeelszone, een slimme logistieke ontwarring en vooral een cultuurcafé als centrale toegangspoort en kloppend hart van de Schouwburg: met deze investering zetten we alweer een stap dichter naar Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.”