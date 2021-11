Zo pakken West-Vlaamse discotheken de nieuwe maatregelen aan

De strengere coronamaatregelen vragen bij discotheken om heel wat aanpassing. Club 54 in Oedelem heeft een apart testcentrum ingericht om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, al komt er toch wat minder volk dan gewoonlijk.

Bezoekers van discotheken moeten behalve een Covid Safe Ticket ook een negatieve zelftest kunnen voorleggen, zeggen de nieuwe maatregelen. Dat vraagt om heel wat aanpassing, zo ook bij discotheek 54 in Oedelem. Zij richtten een apart centrum in, en kochten voor de eerste avond zo'n 2000 zelftests aan.

De uitbaters nemen de maatregelen heel serieus. Testen de mensen negatief, dan krijgen ze een groen bandje en mogen ze de discotheek binnen. "Maar mensen die positief testen worden meteen weer naar de parking begeleid", aldus Angelo Bellaert.