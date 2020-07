Zo hou je je huisdieren koel

Ook voor dieren is de hitte geen cadeau. Het is dus belangrijk om goed voor je huisdieren te zorgen. Lees hier enkele tips.

Zodra buiten de temperatuur stijgt, is het belangrijk dat je extra aandacht besteedt aan je huisdieren. Zij kunnen niet goed tegen warmte. Oververhitting kan gevaarlijk en soms zelfs dodelijk zijn.

Hoe merk je dat een dier het te warm heeft?

De slijmvliezen zijn rood, het dier voelt heet aan, ademt snel, wil vaak niet eten en is lusteloos. Honden kunnen gaan braken. Vogels zitten vaak met veren gespreid en snavel open.

Wat kun je doen?

Breng je dier naar een koele plek en zorg voor vers drinkwater. Honden, katten, konijnen en knaagdieren kan je nat maken, doe dat vooral bij kop, oren, hals en poten. Gebruik geen ijskoud water; daardoor trekken bloedvaten samen en wordt het nog moeilijker om lichaamswarmte kwijt te raken.

Honden

Honden kunnen hun warmte alleen kwijt door te hijgen. Behalve in hun voetzooltjes hebben ze nergens zweetklieren. Zorg ervoor dat je hond bij warm weer een plek in de schaduw en heeft en beschikt over voldoende vers drinkwater. Als je hond van zwemmen houdt, is dat een prima manier om af te koelen.

Maak geen lange wandelingen in de hitte, maar plan deze aan het begin of eind van de dag. Ga zeker niet met je hond fietsen in de zon en laat hem nooit achter in de auto, waar de temperatuur razendsnel kan oplopen. Zelfs een schaduwplek en open raam voorkomen niet dat hij uitdroogt.

Katten

Katten zoeken vaak zelf een koel plekje als ze het te warm krijgen. Zorg ervoor dat je kat schaduw heeft of naar binnen kan en voldoende drinkwater heeft. Als de kat niet zelf kan kiezen, bijvoorbeeld als je hem in een warme auto moet vervoeren, wees dan alert op signalen van oververhitting.

Konijnen

Konijnen kunnen slecht tegen de warmte. Ze zijn van nature gewend om in een koel hol onder de grond te zitten. Al vanaf een graad of 24 krijgen ze het moeilijk. Zorg er dus voor dat het konijnenhok niet in de zon staat. Je maakt zelf koelelementen voor je konijn door plastic flessen voor 2/3 met water te vullen en in de vriezer te leggen (geen glazen fles, deze kan barsten). Leg de fles in het hok, eventueel gewikkeld in een oude theedoek, zodat het konijn zijn neus niet kan verwonden aan de ijskoude fles. Pas wel op dat het konijn er niet aan knaagt. Om een buitenhok te koelen, kun je er een nat wit laken overheen leggen.

Vogels

Vogelkooien mogen ook niet in de zon staan. Vogels die het lekker vinden om te badderen, geef je regelmatig vers water. Houd er rekening mee dat warmte opstijgt. Heb je een vogelkooi hangen, dan kan je deze bij warm weer wellicht beter op de grond zetten. Pas wel op met tocht en uiteraard moet de kooi veilig staan voor honden, katten en kleine kinderen. Creëer schaduw in een buitenvolière of kippenhok met een parasol of wit, nat laken.

