Zinloos geweld: vier tieners slaan man in coma in hartje Brugge

In het centrum van Brugge hebben vier tieners een man in coma geslagen. Burgemeester Dirk De fauw is geschokt en veroordeelt het zinloos geweld. De toestand van het slachtoffer is ondertussen stabiel en de daders zijn opgepakt.

Het incident gebeurde zaterdagnacht. Vier jongeren vielen er fietsers lastig tussen de Markt en de Burg. Een man die stopte om op hen in te praten werd in elkaar geslagen op het terras van een horecazaak. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

De daders zijn piepjong: tussen 14 en 16 jaar oud en komen alle vier uit Brugge. Ze zijn in een jeugdinstelling geplaatst.

"Dit kan zo niet verder"

"Dit kan zo niet verder. Week na week wordt onze stad opgeschrikt door feiten van zinloos geweld, massale vechtpartijen, zware drugsdelicten, grof vandalisme…", zegt Stefaan Sintobin van Vlaams Belang. "En dan spreek ik nog alleen maar over de feiten die we te horen of te lezen krijgen via de lokale media. Want wekelijks krijg ik daarbovenop telefoontjes, mails van Bruggelingen die mij vechtpartijen, vandalisme, agressie, drugsfeiten,….signaleren."

"Dit is niet meer normaal, dit gaat niet meer over individuele gevallen of toevalligheden. Er schort duidelijk iets aan het beleid." Sintobin eist nu een extra commissie van de gemeenteraad om het probleem aan te pakken.