ZieMie-beeldjes laten Kortrijk van een andere kant zien

Langs een parcours van 7 kilometer staan van haar in de stad 20 bronzen beeldjes. Die zijn zo'n 20 centimeter groot en vertellen elk een verhaal die bij de plek hoort. Zoals op een vensterbank van een vioolbouwer in een winkelstraat. "Deze ZieMie is een violist. Hij gaat binnen met een plank", zegt Mie Bogaerts. De ZieMie-beeldjes zijn stuk voor stuk dynamische beeldjes zonder kopzorgen die met hun lichaamstaal verhalen vertellen. Met de QR-code in de buurt, krijg je er nog een vleugje poëzie van dichter Joris Denoo bovenop. De luchtige tekst tussen proza en poëzie vertelt je over de buurt of over een anecdote. "Ik denk aan een oude badplaats van lang geleden in het Stoverstraatje. Een andere figuur is Karaboea op de markt. Dat was een bekende marktkramer, een gekleurde medemens die zwarte snoep verkocht. Die staat op de markt, maar het is eventjes zoeken. Het is dan ook een zoektocht".