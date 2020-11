Ziekenhuizen zien voorzichtige stabilisatie in aantal coronapatiënten

De ziekenhuizen benadrukken wel dat de situatie nog zeer ernstig is. Verschillende ziekenhuizen zitten nog steeds boven de piek van de eerste golf.

In AZ Damiaan in Oostende schommelt het aantal coronapatiënten op dit moment rond de 40. De druk op intensieve zorgen blijft daar wel hoog, omdat er heel wat niet-coronagerelateerde gevallen op intensieve zorgen liggen. Bij AZ Damiaan kenden ze de piek van de tweede golf op drie november. "Het blijft wel belangrijk om alle maatregelen nog aan te houden. De situatie stabiliseert, maar blijft ernstig en de impact op het ziekenhuis blijft hoog", aldus woordvoerder Kevin Mollet.

Ook in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is de sterke stijging afgenomen. "De situatie is stabiel, maar blijft ernstig. We zitten nog steeds boven de piek van de eerste golf. Het wordt duidelijk een werk van zeer lange adem", vertelt woordvoerder Pieter-Jan Breyne.

Het AZ Groeninge in Kortrijk beaamt dat het nog geen tijd is om maatregelen te versoepelen. "We zien een stabilisatie, maar dat wil niet zeggen dat we er al zijn", zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

In AZ Zeno, met campussen in Knokke-Heist en Blankenberge, blijft vooral de druk op de afdeling intensieve zorgen groot. "De algemene cijfers lijken te stabiliseren, maar tegelijk botsen we op intensieve zorgen tegen de grens."

AZ Delta in Roeselare kende na de stabilisatie van vorige week opnieuw een lichte stijging in het aantal coronapatiënten. Daar komt het aantal patiënten momenteel op 213, van wie 35 op intensieve zorgen.