Ziekenhuizen schalen morgen op naar fase 2A

De ziekenhuizen worden gevraagd om op niet-intensieve afdelingen vier keer meer bedden vrij te houden voor coronapatiënten en ook 60 % van de bedden op intensieve zorgen. Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is al sinds vorige week in die fase door het snel stijgend aantal besmettingen in de regio. Vorige week beslisten ze al om naar fase 2A op te schalen.

Peter Lowyck, algemeen directeur Sint-Andriesziekenhuis Tielt, vertelt dat ze al een week geleden opgeschaald hebben naar fase 2A. “Wij hebben noodgedwongen moeten anticiperen omdat we vorige week geconfronteerd werden met een vrij spectaculaire stijging van het aantal patiënten. Vorige week zijn we zelfs tot 35 patiënten gegaan. Het is zo dat we momenteel 29 Covid-patiënten in ons ziekenhuis hebben, waarvan 5 op intensieve zorgen liggen. Sinds vorige week hebben we de capaciteit al verdubbeld.

De patiënten op intensieve zorgen zijn een stuk jongere dan in de eerste en tweede golf. Er komen momenteel ook geen mensen meer binnen uit de woonzorgcentra. Dat is het effect van het vaccin. Het Sint-Andriesziekenhuis is heel voorzichtig met de vooruitzichten, maar de cijfers laten vermoeden dat het plafond hier bereikt is.