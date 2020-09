Ziekenhuizen na maanden vrij van coronapatiënten

In het AZ Delta in Rumbeke is de laatste coronapatiënt vanmorgen naar huis gestuurd.

Er zijn nu geen coronapatiënten meer opgenomen in het ziekenhuis. Sinds de uitbraak va het virus in maart zijn er wel steeds doorlopend patiënten verzorgd. De dame die naar huis mocht, een vijftiger, was een kleine week geleden opgenomen. Ze is aan de beterhand en kan thuis verder aansterken. Ook het AZ Damiaan in Oostende is inmiddels coronavrij. Tijdens de tweede coronagolf zijn daar zeven patiënten opgenomen.

Andere ziekenhuizen

In het AZ Sint-Jan in Brugge ligt nu nog één coronapatiënt. Bij AZ Groeninge in Kortrijk is er nog een patiënt op de Covidafdeling, maar die ligt niet op intensieve zorgen. Uiteraard is dat een momentopname en kan de situatie er over een paar dagen helemaal anders uitzien.