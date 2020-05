Ziekenhuizen mogen vanaf 2 juni bezoek ontvangen

Vanaf 2 juni mogen patiënten in het ziekenhuis bezoek ontvangen, zij het onder strikte voorwaarden. Ziekenhuizen mogen zelf beslissen of dat een haalbare kaart is en of ze bezoekers toelaten. AZ West in Veurne reageert alvast met gemengde gevoelens op het nieuws.

Volgende week wordt het onderwerp besproken op de crisiscel van het ziekenhuis. Want voor de patiënten is bezoek goed nieuws, maar bezoekers toelaten is niet zonder risico, zegt directeur Lieven Vermeulen van AZ West in Veurne. "Alle patiënten die naar het ziekenhuis komen, worden getest op Covid-19. Zo kunnen we de ziekte buiten houden. Als we bezoekers toelaten, wordt dat een stuk moeilijker. De kans bestaat dat er dan op bepaalde momenten veel mensen aanwezig zijn in de ingang van het ziekenhuis en in de gangen en dat de anderhalve meter afstand niet kan worden gegarandeerd."

Als patiënten vanaf straks weer bezoek mogen ontvangen, dan zal dat in beperkte mate zijn en onder strikte voorwaarden.